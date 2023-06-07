ВСУ продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом: Сырский показал видео

Украинские военные продолжают успешные наступательные операции под Бахмутом. Защитники продвигаются по флангам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

Генерал показал работу бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении. Защитники штурмуют позиции оккупантов, а те под давлением украинских воинов отходят.

"Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом", - отметил Сырский.

Бои на Бахмутском направлении

Бахмут и окрестности города остаются одним из самых трудных участков фронта. Российские оккупанты захватили большую часть города, но ВСУ контролируют частный сектор, а также продвигаются на флангах.

Так, вчера заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники на разных участках Бахмутского направления продвинулись на 1600 метров. В частности, ВСУ освободили территории на направлении Орехово-Василовка и Прасковьевка, а также Ивановское-Клищиивка.

Аналитики ISW отмечают, что украинские бойцы удачно проводят контратаки на Бахмутском направлении, но ужесточенные бои продолжаются.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.