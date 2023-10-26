Оккупанта, который обворовывал жителей Киевской области, приговорили к 12 годам

Как выяснили следователи, осужденный вместе с другими военными страны-агрессора с помощью военной техники ворвались на территорию частного домовладения, где находилось гражданское лицо.

Они вошли в его дом и угрожали применением автоматического оружия и убийством, осужденный заставил мужчину лечь на пол. При этом он демонстрировал свое пренебрежение, унижал и запугивал потерпевшего.

Россиянин наносил мужчине удары прикладом автомата по голове, туловищу, другим частям тела. А затем вместе с другими военными РФ требовал передать им золотые изделия, денежные средства, мобильный телефон. Для этого они обыскали дом.

Потерпевший вынужден был отдать мобильный телефон, деньги, семейные золотые украшения на значительную сумму, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Россияне забрали награбленное и разделили его между собой. После этого они также ограбили магазин во дворе дома.

Ранее мы писали, что СБУ вынесло подозрение российскому пропагандисту, призвавшему бомбардировать украинские города.

Стало известно, что СБУ вынесла обвинение судье Керченского городского суда, которая сфабриковала дело против крымских татар. 2014 после оккупации полуострова она перешла на сторону врага.

Также мы писали, что СБУ обнаружила в западной Украине масштабное хищение бюджетных средст, выделенных на нужды переселенцам.

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