Воровали деньги для переселенцев: во Львовской области разоблачили схему на миллионы

Масштабную схему хищения бюджетных денег разоблачили во Львовской области. Средства были выделены на нужды переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Службы безопасности Украины во Львовской области.

Средства были выделены Министерством социальной политики для денежной помощи на нужды внутренне перемещенных лиц. Следствие установило, что только по одному эпизоду сумма ущерба составляет почти миллион гривен.

По данным следствия, одному из субъектов хозяйствования во Львовской области было выделено 9 млн гривен на нужды переселенцев. Однако предприниматель присвоил бюджетные деньги, но не предоставил полный объем услуг.

Кроме того, некоторые лица, на которых предприниматель получал деньги, находились за границей. Таким образом схема позволила злоумышленнику украсть почти миллион гривен бюджетных средств.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УКУ. Ему уже избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили схему, благодаря которой депутаты и их родственники получали "белые билеты".

Также ГБР разоблачило схему, к которой причастны военные. Злоумышленники продавали в интернете одежду и амуницию ВСУ.