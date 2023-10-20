СБУ объявила подозрение российскому пропагандисту Михееву за призывы к уничтожению Сум

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому пропагандисту Сергею Михееву. Он призывал бомбить Сумы и превратить город в "мертвую зону".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Михеева, который публично поддержал вооруженную агрессию РФ и призвал к полному уничтожению приграничных городов в Украине.

Фигурант позиционирует себя как политолог, в "образе" которого он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах ключевых рупоров кремля. Среди них - телеканалы "Россия-1" и "Россия 24", а также радиостанции "Радио России", "Маяк" и "Вести FM".

Пропагандист призвал бомбить Сумы

Во время одного из своих выступлений в июне этого года Михеев призвал командование оккупационных группировок РФ осуществить серию массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов по городу Сумы.

Таким образом российский пропагандист агитировал превратить украинский город в так называемую "мертвую зону", в которой вообще "не должно остаться живых людей".

Фото: Михеев (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме вражеских атак на Сумы Михеев "предлагал" продолжать регулярные воздушные удары по населенным пунктам украинского приграничья до полного их уничтожения, оправдывал и поддерживал захват украинских территорий.

СБУ сообщила ему о подозрении

Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности российского пропагандиста.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Михееву о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители обнаруживают предателей в Украине

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности Максима Гольдарба, который был ведущим телеканала экс-нардепа Виктора Медведчука и лидером пророссийской партии "Союз левых сил".

Также правоохранители сообщили о подозрении российскому агенту спецслужб, готовившему теракт в Киеве в 2014 году. Пока он скрывается на временно оккупированной территории.

Недавно военная контрразведка Службы безопасности Украинысообщила о подозрении еще шести предателям, которые вступили в армию российских оккупантов и участвовали в боях в районах Бахмута и Авдеевки.