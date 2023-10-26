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Окупанта, який обкрадав жителів Київської області, засудили до 12 років

Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російського військового, який на початку березня 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району Київської області грабував українців засуджено до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як з'ясували слідчі, засуджений разом з іншими військовими країни-агресора за допомогою військової техніки вдерлися на територію приватного домоволодіння, де знаходилась цивільна особа.

Вони зайшли до його помешкання й погрожували застосуванням автоматичної зброї та вбивством, засуджений примусив чоловіка лягти на підлогу. При цьому він демонстрував свою зневагу, принижував та залякував потерпілого.

Росіянин завдавав чоловіку удари прикладом автомата по голові, тулубу, іншим частинам тіла. А потім, разом з іншими військовими РФ вимагав передати їм золоті вироби, грошові кошти, мобільний телефон. Для цього вони обшукали дім.

Потерпілий змушений був віддати мобільний телефон, гроші, сімейні золоті прикраси на значну суму побоюючись за своє життя та здоров’я. Росіяни забрали награбоване та розділили його між собою. Після цього вони також пограбували крамницю на подвір’ї будинку.

Раніше ми писали, що СБУ винесло підозру російському пропагандисту, який закликав бомбардувати українські міста.

Стало відомо, що СБУ винесла звинувачення судді Керченського міського суду, яка сфабрикувала справу проти кримських татар. 2014 року після окупації півострова вона перейшла на бік ворога.

Також ми писали, що СБУ виявила на західній Україні масштабне розкрадання бюджетних коштів, виділених на потреби переселенцям.

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