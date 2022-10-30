Оккупанты разрывают контракты и жалуются на командиров, которые "косячат"

Профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов. Они не хотят умирать за командование, которое "сильно косячит".

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…" - рассказывает жене контрактник ВС РФ.

Он жалуется на безумные потери от ВСУ и на то, что российское командование "сильно косячит". Теперь этот доброволец "не готов за них умирать".