Оккупант рассказал, что на войну против Украины бросают необученных солдат (перехват)

"Третья рота, пацаны из третьей роты, записали видео Алиханову, там бабы подключились", - рассказывает россиянин.

По его словам, к ним теперь едет проверка ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета из Москвы.

Причиной для этого стал штурм украинских позиций, в котором участвовали необученные солдаты. В результате этого погибли оккупанты. Также оккупант сообщил, что после таких провалов часть военных вернули в свои полки.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.