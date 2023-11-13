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Оккупант рассказал, что на войну против Украины бросают необученных солдат (перехват)

Архивное фото: Оккупант рассказал о потерях на войне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военный Российской Федерации рассказал о том, что на войну против Украины бросают необученных солдат. Из-за этого среди подразделений фиксируют большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Третья рота, пацаны из третьей роты, записали видео Алиханову, там бабы подключились", - рассказывает россиянин.

По его словам, к ним теперь едет проверка ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета из Москвы. 

Причиной для этого стал штурм украинских позиций, в котором участвовали необученные солдаты. В результате этого погибли оккупанты. Также оккупант сообщил, что после таких провалов часть военных вернули в свои полки.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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