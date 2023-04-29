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Оккупант рассказал о доукомплектовании подразделений дважды контуженными (перехват)

Фото: Оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Военнослужащий РФ пожаловался своему знакомому, что доукомплектовывают подразделение дважды контужено оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"У меня здесь ребята лежат, вот эти, как ты говоришь, двадцать 200-х, восемь 300-х", - пожаловался оккупант на значительные потери в подразделении.

Также россиянин рассказал, что официально не отпускают сейчас на Новый год домой.

"Парень после ранения, он 19 дней пролежал, а потом его дядя Володя отправил. Дважды контужен, а ему говорят, что больше держать не могут, надо выписывать. У него постоянно голова болит", - рассказал россиянин.

Напомним, что моральное состояние российских военных в Украине продолжает ухудшаться. В частности, некоторые из них уже готовы застрелиться, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.

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