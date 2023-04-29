Окупант розповів про доукомплектування підрозділів двічі контуженими (перехоплення)

"У мене тут хлопці лежать, ось ці, як ти говориш, двадцять 200-х, вісім 300-х", - поскаржився окупант на значні втрати у підрозділі.

Також росіянин розповів, що офіційно не відпускають зараз на Новий рік і додому.

"Хлопець після поранення, він 19 днів пролежав, а потім його дядько Володя відправив. Двічі контужений, а йому кажуть, що більше тримати не можуть, треба виписувати. У нього постійно голова болить", - розповів росіянин.