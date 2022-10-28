Оккупант пожаловался на отступление с Николаевского направления в Россию, - перехват

Оккупант пожаловался своему товарищу, что их подразделение выводят с Николаевского направления, а затем должны снова перекинуть со стороны Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Короче, сегодня меня возможно больше в этом мире не станет, понял?", - спрашивает оккупант своего товарища.

Россиянин объяснил, что их Николаевское направление отступает в РФ. Об этом лично сообщил командир дивизиона. Оккупант расстроен, поскольку они ничего не могут сделать, а ВСУ их поджимают.

"Говорят, что будем через Беларусь заходить, сейчас всех соберут там. Я контракт на пять лет буду продлевать", - пояснил россиянин.

Оккупант в отчаянии, поскольку тысячи захватчиков погибли под Николаевом, а теперь они вынуждены без боя отходить. После такого, он задал себе простой вопрос - "а дальше всю Россию отдадим?"