RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Оккупант пытался палкой отбиться от дрона. ГУР показало кадры уничтожения врага

Фото: ГУР уничтожает оккупантов на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Воины ГУР сняли на видео уничтожение врагов, техники и укрытий на фронте. Эксклюзивные кадры уже выложили в сеть.

"Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала - захватчик был уничтожен", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть:

  • уничтожение живой силы противника;
  • ударные атаки по технике, оружию и автомобилях врага;
  • поражение разведывательных дронов россиян в небе;
  • ликвидацию вражеских позиций и укреплений.

В разведке отметили, что это лишь один из эпизодов видео, где зафиксирована боевая работа подразделений активных действий ГУР. Видео поражает своей точностью и решительностью украинских воинов.

 

Другие спецоперации ГУР

Ранее РБК-Украина сообщало, как воины ГУР из спецподразделения "Крылья" эффективно уничтожили российские беспилотники тактического уровня в небе над востоком Украины. Благодаря профессионализму разведчиков было уничтожено восемь вражеских дронов.

Также в ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.

Кроме того, бойцы украинской разведки точно проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРВойна в УкраинеОккупанты