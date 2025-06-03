Оккупант пытался палкой отбиться от дрона. ГУР показало кадры уничтожения врага

Воины ГУР сняли на видео уничтожение врагов, техники и укрытий на фронте. Эксклюзивные кадры уже выложили в сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала - захватчик был уничтожен", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть:
В разведке отметили, что это лишь один из эпизодов видео, где зафиксирована боевая работа подразделений активных действий ГУР. Видео поражает своей точностью и решительностью украинских воинов.
Ранее РБК-Украина сообщало, как воины ГУР из спецподразделения "Крылья" эффективно уничтожили российские беспилотники тактического уровня в небе над востоком Украины. Благодаря профессионализму разведчиков было уничтожено восемь вражеских дронов.
Также в ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.
Кроме того, бойцы украинской разведки точно проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.