Окружний адмінсуд заборонив призначати членів ВРП за квотою президента

Окружний адміністративний суд міста Києва 22 квітня заборонив призначати членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за квотою президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Зазначається, що позов про заборону призначення за президентською квотою членів Вищої ради правосуддя суд задовольнив частково.

Заборона, зокрема, стосується призначень конкурсною комісією кандидатів, які рекомендуються для здійснення главою держави даного призначення.

Позов стосується скасування рішення конкурсної комісії з відбору кандидатів для здійснення президентом призначення членів Вищої ради правосуддя; повторного проведення відповідного конкурсу.

Водночас, судом відкрите провадження за даним адміністративним позовом. Справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Нагадаємо, до суду надійшов позов до конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів ВРП. Позивач просив суд скасувати рішення комісії від 9 квітня 2019 року, яким було визначено перелік осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 квітня судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду прийняли присягу. Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати ВАС Сергій Боднар.

До цього, 18 березня, ВРП направила президенту України Петру Порошенку подання на призначення 35 кандидатів у Вищий антикорупційний суд, що дозволить ВАС почати роботу. Після цього, ВРП надіслав ще три кандидати на затвердження.