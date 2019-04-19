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До Окружного адмінсуду надійшов позов щодо відбору на посади членів ВРП

Новини » Суспільство    19.04.2019 - 10:23
До Окружного адмінсуду надійшов позов щодо відбору на посади членів ВРП
Фото: Окружний адмінсуд Києва (korrupcia.net)

Позивач просить суд скасувати рішення Комісії від 9 квітня 2019 року, яким було визначено перелік осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Окружного адмінсуду.

Позивач просить суд скасувати рішення Комісії від 9 квітня 2019 року, яким було визначено перелік осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади", а також визнати протиправною бездіяльність Комісії щодо нерозміщення на сайті президента переліку таких осіб.

Серед інших вимог позову - зобов’язати Комісію повторно провести конкурс з відбору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя за квотою президента на основі принципів верховенства права, публічності та політичної нейтральності.

На разі судом досліджуються матеріали позову та вирішується питання про відкриття провадження у справі.

Нагадаємо, 11 квітня судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду прийняли присягу. Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар.

До цього, 18 березня, ВРП направила президенту України Петру Порошенку подання на призначення 35 кандидатів у Вищий антикорупційний суд, що дозволить ВАС почати роботу. Після цього, ВРП надіслав ще три кандидати на затвердження.

 

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