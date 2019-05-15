Суд позбавив повноважень главу ВККС Козьякова

Фото: Сергій Козьяков (Уніан)

Окружний адмінсуд Києва заборонив Сергію Козьякову виконувати повноваження члена ВККС

Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова та члена ВККС Щотку Станіслава. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Наголошується, що суд, розглянувши заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця і Кротюка Олександра, прийняв рішення їх задовольнити.

Окружний суд заборонив Сергію Козьякову виконувати повноваження члена ВККС, а також зобов'язав іншого члена комісії, який буде виконувати обов'язки голови, ввести Остапця до складу ВККС.

Сергій Остапець 6 травня був призначений членом комісії замість Станіслава Щотки наказом голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Підставою для ухвалення Окружним адміністративним судом міста Києва таких рішень було, в тому числі, встановлення судом обставин закінчення визначеного законом терміну повноважень Сергій Козьяков і Станіслава Щотки як членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Ухвали суду про забезпечення позову підлягають негайному виконанню з дня його прийняття, незалежно від їх оскарження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що відразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, включаючи главу Павла Вовка і суддів, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з'явилися на обов'язкове кваліфікаційне оцінювання з-за хвороби. У відомстві пояснили, що ВККСУ не має права спростовувати або перевіряти медичні довідки.

Крім того, з початку року в Окружний адміністративний суд міста Києва надійшло 24 позову, в яких відповідачами або третіми особами визначено Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) та її членів.