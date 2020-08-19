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Окружний адмінсуд Києва вводить карантин через випадок COVID-19

Київ, Середа 19 серпня 2020 18:24
Окружний адмінсуд Києва вводить карантин через випадок COVID-19
Фото: Окружний адмінсуд Києва (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Позовні заяви прийматимуть через електронну систему

Окружний адміністративний суд Києва вводить карантинні обмеження. У одного з працівників підтвердився діагноз COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Повідомляється, що ОАСК тимчасово припинив особистий прийом документів в канцелярії. Позовні заяви та інші документи можна подати через систему "Електронний суд".

Крім того, суддям рекомендовано проводити судові засідання в режимі відеоконференції; заборонено проводити засідання для учасників судових процесів інших судів в режимі відеоконференції, крім термінових справ; охорона буде допускати в приміщення тільки учасників судових засідань в захисних масках та після вимірювання температури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Національна поліція перевірить дотримання карантину на місцях, а також випадки відмови вводити той чи інший рівень епідеміологічної небезпеки в окремих районах.

Також сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади перед 1 вересня на предмет готовності до роботи з урахуванням карантинних обмежень, також будуть перевірені дитячі сади.

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