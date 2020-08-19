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Окружной админсуд Киева вводит карантин из-за случая COVID-19

Киев, Среда 19 августа 2020 18:24
Окружной админсуд Киева вводит карантин из-за случая COVID-19
Фото: Окружной админсуд Киева (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Исковые заявления будут принимать через электронную систему

Окружной административный суд Киева вводит карантинные ограничения. У одного из работников подтвердился диагноз COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Сообщается, что ОАСК временно прекратил личный прием документов в канцелярии. Исковые заявления и другие документы можно подать через систему "Электронный суд".

Кроме того, судьям рекомендовано проводить судебные заседания в режиме видеоконференции; запрещено проводить заседания для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции, кроме срочных дел; охрана будет допускать в помещения только участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.

Напомним, ранее сообщалось, Национальная полиция проверит соблюдение карантина на местах, а также случаи отказа вводить тот или иной уровень эпидемиологической опасности в отдельных районах.

Также сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить учебные заведения перед 1 сентября на предмет готовности к работе с учетом карантинных ограничений, также будут проверены детские сады.

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