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Нацполіція перевірить дотримання карантину на місцях

Середа 19 серпня 2020 12:19
Нацполіція перевірить дотримання карантину на місцях
Фото: Олег Немчінов (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський, Маріанна Присяжнюк

Протиправні дії будуть повідомляти після аналітичної роботи

У Кабінеті міністрів доручили Нацполіції перевірити відмову вводити той чи інший код епідеміологічної небезпеки в окремих районах. Протиправні дії будуть повідомляти після аналітичної роботи.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час брифінгу.

"Держкомісія висловила велике непокоєння окремих територіальних ТПН, що не запроваджують ті чи інші зони, які визначені карантином, та дали доручення Національній поліції та ДСНС провести аналітичну роботу та доповісти щодо таких протиправних дій", - сказав він.

Нагадаємо, завтра, 20 серпня, будуть переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки і Україну знову розділять на зони карантину.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на 19 серпня в Україні зафіксовано новий антирекорд з коронавірусу: майже 2 000 нових випадків за добу.

Крім того, до послаблення карантину не готовий Київ та ще 13 областей.

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