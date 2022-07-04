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Оточення Путіна майже два роки перебуває на карантині через фобії диктатора, - BBC

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 21:33
Оточення Путіна майже два роки перебуває на карантині через фобії диктатора, - BBC Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Оточення президента Росії Володимира Путіна вже майже два роки сидить на карантині з постійною ізоляцією та медичними тестами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Незважаючи на чотири щеплення від коронавірусу, ослаблення пандемії та повномасштабне вторгнення в Україну, проходження карантину було збережено для тих, хто безпосередньо контактує з Путіним.

В ізоляції регулярно сидять пілоти та медики Путіна, а для того, щоб потрапити до карантину, потрібно за дві доби здати аналіз крові на антитіла до коронавірусу. Під час карантину людям доводиться протягом 12 діб чотири рази здавати ПЛР-тест, а на дванадцятий день знову кров на антитіла.

Якщо у людини не виявлялися антитіла, які свідчать про те, що вона хворіє, то вона після 14 днів ізоляції отримувала допуск "у чисту зону" для зустрічі з Путіним.

З 2021 року окрім тесту на коронавірус охочі зустрітися з Путіним здають тести на грип, стафілокок та глисти. Пілоти російських урядових літаків щомісяця здавали до 2 000 термінових ПЛР-тестів і до 600 тестів на антитіла.

Нагадаємо, Володимира Путіна за кордоном супроводжує охоронець. Він збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає в Росію.

Раніше ми повідомляли, що російське видання "Проект" провело розслідування і з'ясувало, що Путін регулярно консультується з отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитовидної залози.

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Володимир Путін
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