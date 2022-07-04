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Окружение Путина почти два года находится на карантине из-за фобий диктатора, - BBC

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 21:33
Окружение Путина почти два года находится на карантине из-за фобий диктатора, - BBC Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Окружение президента России Владимира Путина уже почти два года сидит на карантине с постоянной изоляцией и медицинскими тестами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Несмотря на четыре прививки от коронавируса, ослабление пандемии и полномасштабное вторжение в Украину, прохождение карантина было сохранено для тех, кто непосредственно контактирует с Путиным.

В изоляции регулярно сидят пилоты и медики Путина, а для того, чтобы попасть в карантин, нужно за двое суток сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Во время карантина людям приходится в течение 12 суток четыре раза сдавать ПЦР-тест, а на двенадцатый день снова кровь на антитела.

Если у человека не обнаруживались антитела, свидетельствующие о том, что он болеет, то он после 14 дней изоляции получал допуск "в чистую зону" для встречи с Путиным.

С 2021 года кроме теста на коронавирус желающие встретиться с Путиным сдают тесты на грипп, стафилококк и глисты. Пилоты российских правительственных самолетов ежемесячно здавали до 2 000 срочных ПЦР-тестов и до 600 тестов на антитела.

Напомним, Владимира Путина за границей сопровождает охранник. Он собирает его мочу и экскременты в туалетах в чемодан и забирает в Россию.

Ранее мы сообщали, российское издание "Проект" провело расследование и выяснило, что Путин регулярно консультируется с отоларингологами и хирургами, которые специализируются на онкологии и проблемах щитовидной железы.

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