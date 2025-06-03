"Остаюсь на передовой": Драпатый после разговора с Зеленским сделал заявление насчет отставки

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый заявил, что имел длительный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Говорили об ударе РФ по полигону в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерал-майора Драпатого.

"Имел длительный разговор с Президентом. Доложил все, что сейчас известно о трагедии на полигоне. О каждом шаге - кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать", - написал Драпатый.

Он доложил Зеленскому о причинах своего решения об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

"Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном - войне, фронте, победе. Я благодарен верховному Главнокомандующему за доверие, за единое понимание ответственности и видение изменений, в которых нуждается наша армия", - написал генерал.

Он заявил, что сейчас необходимо менять культуру внутри войска. А также культуру отношения командиров к своим бойцам, выполнению их обязанностей и к ценности каждой жизни украинского воина.

"Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", - подчеркнул Драпатый.