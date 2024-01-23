Окопный РЭБ, глушащий FPV-дроны. Федоров рассказал об украинской разработке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам Федорова, система генерирует белый шум в радиочастотном диапазоне 850-940 МГц, из-за чего FPV-дрон теряет связь с оператором и становится неуправляемым.

Фото: система AD Counter FPV (t.me/zedigital)

Радиус работы - от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона - 3 000 м. Министр подчеркнул, что система быстро начинает работать после включения, ей для этого нужно не более 0,5 секунды.

"Оборудование уже активно используют украинские военные. Они называют AD Counter FPV одним из самых качественных портативных РЭБ. Одно из преимуществ системы - она легкая, без аккумулятора весит 3 кг, а еще у нее есть тренога, поэтому ее удобно устанавливать на машины", - подчеркнул министр.

Федоров рассказал, что по запросу военных разработчики создали еще одну модификацию AD Counter FPV - в форме рюкзака.

"Ее также активно используют военные, она зарекомендовала себя как незаменимая вещь", - добавил он.

Производство оружия в Украине

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ. Для этого нужно усилить создание российского орудия.

Украина уже производит дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун". В частности, недавно стало известно о начале серийного производства дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

Как рассказал министр стратегической промышленности Александр Камышин, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза

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