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Окопний РЕБ, що глушить FPV-дрони. Федоров розповів про українську розробку

Україна, Вівторок 23 січня 2024 18:30
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Окопний РЕБ, що глушить FPV-дрони. Федоров розповів про українську розробку Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Учасники кластера Brave розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За словами Федорова, система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц, через що FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим.

Окопний РЕБ, що глушить FPV-дрони. Федоров розповів про українську розробкуФото: система AD Counter FPV (t.me/zedigital)

Радіус роботи - від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона - 3 000 м. Міністр наголосив, що система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди.

"Обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Одна з переваг системи - вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини", - підкреслив міністр.

Федоров розповів, що за запитом військових розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV - у формі рюкзака.

"Її також активно використовують військові, вона зарекомендувала себе як незамінна річ", - додав він.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповів міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази

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