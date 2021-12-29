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Близько сотні танків, "Гради" і гаубиці розмістили окупанти, порушуючи домовленості, - ОБСЄ

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Україна, Середа 29 грудня 2021 04:15
Близько сотні танків, "Гради" і гаубиці розмістили окупанти, порушуючи домовленості, - ОБСЄ Фото: ОБСЄ помітила танки, гаубиці, "Гради" бойовиків на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Окупанти на Донбас розмітили близько сотні танків, "Гради", гаубиці та зенітні установки, порушуючи домовленості. Військову техніку бойовиків помітили спостерігачі з організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 28 грудня.

В порушення ліній відведення біля н. п. Нижня Кринка (Донецька область) бойовики розмістили 3 реактивні системи залпового вогню "Град" і 3 буксирувані гаубиці "Мста-Б" 152-го калібру.

Крім того, 23 і 24 грудня за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, ОБСЄ зафіксувала 2 танки на території об'єкта в Перевальську і 89 танків на 4 полігонах — все в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

З них 14 танків були розміщені в н.п. Шимшинівка, 22 - на полігоні поблизу н. п. Мирне, 25 - на полігоні поблизу н. п. Круглик, ще 28 - на полігоні поблизу н. п. Бугаївка.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності та присутності військового типу в зоні безпеки. 23 грудня безпілотник ОБСЄ зафіксував 1 зенітну установку на території об'єкта поблизу н.п. Кипуче, 4 бойові броньовані машини в районі поблизу н. п. Суходіл і 1 траншейну машину в районі Новоселівки в Луганській області.

Нагадаємо, що Росія збільшила постачання озброєння і техніки на Донбас. Їх перевозять так звані "гуманітарні конвої".

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