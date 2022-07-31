Близько 40 ракет і загибель Вадатурського: усі подробиці наймасштабнішого обстрілу Миколаєва

Миколаїв сьогодні, 31 липня, піддався наймасштабнішому обстрілу. Окупанти випустили по місту 40 ракет, в результаті чого загинув відомий бізнесмен Олексій Вадатурський.
Подробиці ранкової атаки - нижче в матеріалі РБК-Україна.
Потужні вибухи в Миколаєві лунали після 1:00 і приблизно о 5:00. За даними голови облради Ганни Замазєєвої, російська армія випустила близько 40 ракет. Це наймасштабніший обстріл міста.
В результаті було пошкоджено низку об'єктів інфраструктури: десятки приватних будинків, багатоповерхівки та господарські будівлі. Крім того, були зруйновані готель, спортивний комплекс, два заклади освіти і СТО.
В Офісі генпрокурора повідомляють, що через обстріли постраждали двоє місцевих жителів, ще дві людини загинули.
Фото: окупанти випустили по Миколаєву 40 ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)
В результаті масованого обстрілу Миколаєва загинув 74-літній Герой України, відомий бізнесмен Олексій Вадатурський, а також його дружина. Він був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".
У 2021 році Вадатурський зайняв 24 місце в списку найбагатших людей України. Forbes оцінив його статки в 430 млн доларів.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним Вадатурського. Глава держави підкреслив, що підприємець, незважаючи на обстріли Миколаєва, не покинув місто.
"Це велика втрата для Миколаївської області і всієї України. Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розвиток регіону та розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави", - йдеться у повідомленні.
При цьому радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що загибель Вадатурського була не випадковістю, а продуманим і організованим умисним вбивством.
"Точне попадання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило - спальню - не залишає сумнівів у наведенні і коригуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - зазначив він.
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