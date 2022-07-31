Около 40 ракет и гибель Вадатурского: все подробности самого масштабного обстрела Николаева

Николаев сегодня, 31 июля, подвергся самому масштабному обстрелу. Оккупанты выпустили по городу 40 ракет, в результате чего погиб известный бизнесмен Алексей Вадатурский.
Подробности утренней атаки - ниже в материале РБК-Украина.
Мощные взрывы в Николаеве раздавались после 1:00 и примерно в 5:00. По данным главы облсовета Анны Замазеевой, российская армия выпустила около 40 ракет. Это самый масштабный обстрел города.
В результате был поврежден ряд объектов инфраструктуры: десятки частных домов, многоэтажки и хозяйственные постройки. Кроме того, были разрушены гостиница, спортивный комплекс, два заведения образования и СТО.
В Офисе генпрокурора сообщают, что из-за обстрелов пострадали двое местных жителей, еще два человека погибли.
Фото: оккупанты выпустили по Николаеву 40 ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)
В результате массированного обстрела Николаева погиб 74-летний Герой Украины, известный бизнесмен Алексей Вадатурский, а также его супруга. Он был владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон".
В 2021 году Вадатурский занял 24 место в списке самых богатых людей Украины. Forbes оценил его состояние в 430 млн долларов.
Президент Владимир Зеленский выразил сочувствие родным Вадатурского. Глава государства подчеркнул, что предприниматель, несмотря на обстрелы Николаева, не покинул город.
"Это большая потеря для Николаевской области и всей Украины. Алексей Вадатурский за более 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства", - говорится в сообщении.
При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что гибель Вадатурского была не случайностью, а продуманным и организованным умышленным убийством.
"Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", - отметил он.
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