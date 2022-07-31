Около 40 ракет и гибель Вадатурского: все подробности самого масштабного обстрела Николаева

Мощные взрывы в Николаеве раздавались после 1:00 и примерно в 5:00. По данным главы облсовета Анны Замазеевой, российская армия выпустила около 40 ракет. Это самый масштабный обстрел города.

В результате был поврежден ряд объектов инфраструктуры: десятки частных домов, многоэтажки и хозяйственные постройки. Кроме того, были разрушены гостиница, спортивный комплекс, два заведения образования и СТО.

В Офисе генпрокурора сообщают, что из-за обстрелов пострадали двое местных жителей, еще два человека погибли.

Фото: оккупанты выпустили по Николаеву 40 ракет (facebook.com/pgo.gov.ua)

Гибель Вадатурского

В результате массированного обстрела Николаева погиб 74-летний Герой Украины, известный бизнесмен Алексей Вадатурский, а также его супруга. Он был владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон".

В 2021 году Вадатурский занял 24 место в списке самых богатых людей Украины. Forbes оценил его состояние в 430 млн долларов.

Реакция на гибель бизнесмена

Президент Владимир Зеленский выразил сочувствие родным Вадатурского. Глава государства подчеркнул, что предприниматель, несмотря на обстрелы Николаева, не покинул город.

"Это большая потеря для Николаевской области и всей Украины. Алексей Вадатурский за более 50 лет трудового пути внес неоценимый вклад в развитие региона и развитие аграрной и судостроительной отраслей нашего государства", - говорится в сообщении.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что гибель Вадатурского была не случайностью, а продуманным и организованным умышленным убийством.

"Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", - отметил он.