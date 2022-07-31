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Був конкретною ціллю. Подоляк розповів деталі загибелі Вадатурського

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Україна, Неділя 31 липня 2022 14:58
Був конкретною ціллю. Подоляк розповів деталі загибелі Вадатурського Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Загибель власника найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського була не випадковістю, а цілком продуманим та організованим навмисним убивством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило - спальню - не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", - пише він.

За словами Подоляка, російські варвари й далі провадять кампанію терору, намагаючись залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство.

"На думку кремлівських маніяків, кампанія з резонансних терактів високої інтенсивності (знущання з наших полонених та їх калічення, зафіксовані на відео, ракетна атака на вінницький Дім офіцерів, термобаричний внутрішній підрив бараку з нашими хлопцями в Оленівці і точковий удар по відомій особі, яка має пряме відношення до зерна) має змусити українців стати на коліна, відкрити ворота й здати державу. Кожен злочин змушує нас відчувати біль, але ми проживаємо його і стаємо лише загартованішими", - каже радник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомило, що сьогодні внаслідок чи не найбільшого за весь час війни обстрілу Миколаєва загинув Герой України та власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон", що про нього відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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