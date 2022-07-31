Під час обстрілу Миколаєва загинув Герой України та бізнесмен Олексій Вадатурський
Під час масованих обстрілів Миколаєва цієї ночі загинув Герой України та відомий бізнесмен Олексій Вадатурський. Він власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон".
Про це РБК-Україна повідомив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.
Зазначимо, що загибель бізнесмена підтверджує і місцеве видання "Новини-N", посилаючись на джерело у Миколаївській міській раді.
При цьому вказується, що разом з Олексієм Вадатурським загинула і його дружина.
Наразі подробиці трагедії поки не відомі.
Що про нього відомо
Олексій Вадатурський народився 8 вересня 1947 в с. Бендзари (Одеська область). Він український агропідприємець., Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства "Нібулон" та віце-президент Української зернової асоціації з лютого 2005.
У 2021 році Forbes оцінив статки бізнесмена в 430 млн доларів, Вадатурський посів 24-те місце в рейтингу ТОП-100 найбагатших людей України.
Обстріл Миколаєва
Нагадаємо, сьогодні вночі Миколаїв піддався чи не найсильнішому обстрілу за весь час війни. Потужні вибухи лунали в місті після першої години ночі та близько п'ятої ранку.
Згодом стало відомо про суттєві руйнування в місті, загиблу людину та декількох поранених.