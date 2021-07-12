Ставки для населення підвищуються: скільки коштує банківський кредит

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2021 року в національній валюті становили 34,5% річних. Порівняно з травнем ставки зросли на 0,5 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 2,5 п.п. до 7,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у червні зросли з 8,8% до 8,9% річних, за валютними зросли з 4,8% до 5,3%.

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 1,0% до 981 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,8% до 217 млрд гривень, підприємств - зріс на 07% до 752 млрд гривень.