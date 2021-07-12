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Ставки для населення підвищуються: скільки коштує банківський кредит

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 11:35
Ставки для населення підвищуються: скільки коштує банківський кредит Фото: Банки готові кредитувати населення під 35% річних (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2021 року в національній валюті становили 34,5% річних. Порівняно з травнем ставки зросли на 0,5 п. п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 2,5 п.п. до 7,6% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у червні зросли з 8,8% до 8,9% річних, за валютними зросли з 4,8% до 5,3%.

Ставки для населення підвищуються: скільки коштує банківський кредит

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 1,0% до 981 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,8% до 217 млрд гривень, підприємств - зріс на 07% до 752 млрд гривень.

Ставки для населення підвищуються: скільки коштує банківський кредит

Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці І кварталу 2021 року, незважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).

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