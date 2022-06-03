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ЗСУ відбили 5 атак окупантів на Донбасі: під час обстрілу постраждали понад 30 населених пунктів

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Донбас, П'ятниця 03 червня 2022 00:27
ЗСУ відбили 5 атак окупантів на Донбасі: під час обстрілу постраждали понад 30 населених пунктів Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України відбили 5 атак російських окупантів на Донбасі. Ще ведуться бої у двох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна с посилання на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

За добу росіяни обстріляли близько 30 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

"Окупанти зруйнували і пошкодили 52 цивільних об'єкти, з них: 42 житлових будинки, два заводи, адмінприміщення і автомобільну техніку кількох державних пожежно-рятувальних частин, ангар в результаті цих обстрілів загинули 5 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Угруповання Об'єднаних сил протягом 2 червня знищило 5 російських танків, 3 артилерійські системи і 2 бойових броньованих машин.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили в небі над Донбасом три ворожих безпілотних апарати типу "Орлан-10".

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" точним артилерійським ударом знищило командно-спостережний пункт росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові контролюють п'яту частину Сєвєродонецька Луганської області. У місті тривають вуличні бої.

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