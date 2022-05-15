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Повітряні сили знищили дві крилаті ракети, які летіли у Львівську область

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Львівська область, Неділя 15 травня 2022 09:56
Повітряні сили знищили дві крилаті ракети, які летіли у Львівську область Фото: ЗСУ знищили дві крилаті ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія зранку 15 травня намагалася завдати ракетних ударів по Львівській області. Підрозділи зенітних ракетних військ знищили дві крилаті ракети, які були випущені з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" ЗСУ.

"Зранку 15 травня з акваторії Чорного моря рашистами завдано декілька ракетних ударів по Львівській області з метою знищення об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети, ймовірно, були випущені з підводних човнів.

Нагадаємо, що окупаційні війська сьогодні вже завдали ракетного удару по Львівській області. Під ворожий обстріл потрапив військовий об'єкт.

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