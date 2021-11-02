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Лідери понад 100 країн обіцяють покінчити зі знищенням лісів до 2030 року

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Шотландія, Вівторок 02 листопада 2021 01:36
Лідери понад 100 країн обіцяють покінчити зі знищенням лісів до 2030 року Фото: понад 100 країн обіцяють покінчити з вирубкою лісу до 2030 року (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Понад 100 країн світу пообіцяли покінчити з вирубкою лісу до 2030 року. Про це йшлося на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Британське головування на конференції COP26 заявило про історичну обіцянку понад 100 лідерів покласти край вирубці лісів до 2030 року. Зазначається, що угода про захист світових лісів - це про найбільший прорив за одне покоління.

Серед країн, що беруть участь - Канада, Росія, Бразилія, Демократична Республіка Конго та інші країни. На території, цих країн припадає 85 % світових лісів, які розташовані на площі понад 13 мільйонів квадратних кілометрів.

Про угоду буде оголошено у вівторок британськими представниками. Відомо, що на проект зі збереження лісів виділено 8,75 мільярда фунтів (близько 10,30 мільярда євро) і мобілізовано 5,3 мільярда фунтів приватних інвестицій.

При цьому один мільярд буде спрямований на захист басейну Конго, де знаходиться другий за величиною тропічний ліс у світі.

"У нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи і стати її хранителем", - сказав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Він нагадав, що ліси - це легені нашої планети. Вони поглинають близько третини CO2 щорічно, що виділяється при спалюванні викопного палива.

Раніше повідомлялося, що Джонсон розповів про наслідки в результаті зміни клімату. За його словами, це може призвести до нестачі води і їжі, до міграцій і конфліктів.

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