Лідери понад 100 країн обіцяють покінчити зі знищенням лісів до 2030 року
Понад 100 країн світу пообіцяли покінчити з вирубкою лісу до 2030 року. Про це йшлося на кліматичному саміті COP26 в Глазго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Британське головування на конференції COP26 заявило про історичну обіцянку понад 100 лідерів покласти край вирубці лісів до 2030 року. Зазначається, що угода про захист світових лісів - це про найбільший прорив за одне покоління.
Серед країн, що беруть участь - Канада, Росія, Бразилія, Демократична Республіка Конго та інші країни. На території, цих країн припадає 85 % світових лісів, які розташовані на площі понад 13 мільйонів квадратних кілометрів.
Про угоду буде оголошено у вівторок британськими представниками. Відомо, що на проект зі збереження лісів виділено 8,75 мільярда фунтів (близько 10,30 мільярда євро) і мобілізовано 5,3 мільярда фунтів приватних інвестицій.
При цьому один мільярд буде спрямований на захист басейну Конго, де знаходиться другий за величиною тропічний ліс у світі.
"У нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи і стати її хранителем", - сказав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
Він нагадав, що ліси - це легені нашої планети. Вони поглинають близько третини CO2 щорічно, що виділяється при спалюванні викопного палива.
Раніше повідомлялося, що Джонсон розповів про наслідки в результаті зміни клімату. За його словами, це може призвести до нестачі води і їжі, до міграцій і конфліктів.