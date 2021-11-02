Лідери понад 100 країн обіцяють покінчити зі знищенням лісів до 2030 року

Понад 100 країн світу пообіцяли покінчити з вирубкою лісу до 2030 року. Про це йшлося на кліматичному саміті COP26 в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Британське головування на конференції COP26 заявило про історичну обіцянку понад 100 лідерів покласти край вирубці лісів до 2030 року. Зазначається, що угода про захист світових лісів - це про найбільший прорив за одне покоління.

Серед країн, що беруть участь - Канада, Росія, Бразилія, Демократична Республіка Конго та інші країни. На території, цих країн припадає 85 % світових лісів, які розташовані на площі понад 13 мільйонів квадратних кілометрів.

Про угоду буде оголошено у вівторок британськими представниками. Відомо, що на проект зі збереження лісів виділено 8,75 мільярда фунтів (близько 10,30 мільярда євро) і мобілізовано 5,3 мільярда фунтів приватних інвестицій.

При цьому один мільярд буде спрямований на захист басейну Конго, де знаходиться другий за величиною тропічний ліс у світі.

"У нас буде шанс покласти край довгій історії людства як підкорювача природи і стати її хранителем", - сказав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.