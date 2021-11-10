Китай і США підписали Спільну декларацію на кліматичному саміті COP26 у Глазго (Шотландія). Країни обіцяють посилення заходів по боротьбі зі зміною клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Китайський представник Се Чженьхуа заявив, що обидві сторони визнають розрив між поточними зусиллями і цілями Паризької угоди, тому будуть спільно посилювати заходи по боротьбі зі зміною клімату.

"Декларація показує, що співпраця - єдиний шлях для Китаю і США ",- сказав він.

Він також зазначив, що як дві великі світові держави, "Китай і Сполучені Штати повинні взяти на себе відповідальність за спільну роботу і з іншими сторонами в боротьбі зі зміною клімату".

Декларація має на увазі, що у поточному десятилітті США і Китаю необхідно докласти більше зусиль, щоб досягти мети Паризької угоди, яка полягала в обмеженні потепління на 1,5 градусів.

Американський посланник з питань клімату Джон Керрі пояснив на прес-конференції журналістам, що країни повинні діяти активніше.

"Ми повинні діяти швидше протягом цього десятиліття (щоб скоротити викиди парникових газів) не тому, що Китай або США так говорять, а тому, що це говорить наука", - сказав він.

В угоді згадується співпраця країн в області боротьби зі збезлісенням, в передачі технологій і обмеження викиду метану.