Китай і США підписали Спільну декларацію на кліматичному саміті COP26
Китай і США підписали Спільну декларацію на кліматичному саміті COP26 у Глазго (Шотландія). Країни обіцяють посилення заходів по боротьбі зі зміною клімату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Китайський представник Се Чженьхуа заявив, що обидві сторони визнають розрив між поточними зусиллями і цілями Паризької угоди, тому будуть спільно посилювати заходи по боротьбі зі зміною клімату.
"Декларація показує, що співпраця - єдиний шлях для Китаю і США",- сказав він.
Він також зазначив, що як дві великі світові держави, "Китай і Сполучені Штати повинні взяти на себе відповідальність за спільну роботу і з іншими сторонами в боротьбі зі зміною клімату".
Декларація має на увазі, що у поточному десятилітті США і Китаю необхідно докласти більше зусиль, щоб досягти мети Паризької угоди, яка полягала в обмеженні потепління на 1,5 градусів.
Американський посланник з питань клімату Джон Керрі пояснив на прес-конференції журналістам, що країни повинні діяти активніше.
"Ми повинні діяти швидше протягом цього десятиліття (щоб скоротити викиди парникових газів) не тому, що Китай або США так говорять, а тому, що це говорить наука", - сказав він.
В угоді згадується співпраця країн в області боротьби зі збезлісенням, в передачі технологій і обмеження викиду метану.
Се Чженьхуа пояснив, що його країна збирається ввести в дію "національний план" по метану, щоб скоротити викиди, що дозволить швидше уникнути глобального потепління.
Нагадаємо, що раніше на COP26 країни підписали угоду про відмову від вугілля. Серед цих країн Польща та Україна.