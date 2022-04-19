Близько 20 800 військових і понад 800 танків: ЗСУ назвали втрати Росії
Фото: Росія втратила понад 800 танків (facebook com mod mil rus)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 20 800 військових убитими. А також понад 800 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 20 800 осіб
- Танки - 802
- Бойові броньовані машини - 2063
- Артилерійські системи - 386
- РСЗВ - 132
- Засоби ППО - 67
- Літаки - 169
- Вертольоти - 150
- Автомобільна техніка - 1495
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158
- Спеціальна техніка - 27
- Пускові установки ОТРК - 4
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська активізували наступ на Донецькому і Таврійському напрямках.
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