ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 20 800 військових і понад 800 танків: ЗСУ назвали втрати Росії

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 квітня 2022 09:54
Близько 20 800 військових і понад 800 танків: ЗСУ назвали втрати Росії Фото: Росія втратила понад 800 танків (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона втратила близько 20 800 військових убитими. А також понад 800 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

  • Особовий склад - близько 20 800 осіб
  • Танки - 802
  • Бойові броньовані машини - 2063
  • Артилерійські системи - 386
  • РСЗВ - 132
  • Засоби ППО - 67
  • Літаки - 169
  • Вертольоти - 150
  • Автомобільна техніка - 1495
  • Кораблі/катери - 8
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 158
  • Спеціальна техніка - 27
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська активізували наступ на Донецькому і Таврійському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас