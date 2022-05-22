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Окупанти перекинули до Сєвєродонецька єдину групу бойових машин "Термінатор", - Британія

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Сєвєродонецьк, Неділя 22 травня 2022 09:51
Окупанти перекинули до Сєвєродонецька єдину групу бойових машин "Термінатор", - Британія Фото: РФ перекинула до Сєвєродонецька групу бойових машин "Термінатор" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перекинула на Сєвєродонецький напрямок єдину групу бойових машин "Термінатор". Їх використовують для підтримки танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними британської розвідки, присутність "Термінаторів" свідчить про те, що до цієї атаки причетний центральний військового округ РФ, оскільки тільки він використовує ці машини. Раніше саме це угруповування намагалося прорватися до Києва зі східного напрямку.

"Сєвєродонецький напрямок залишається одним із безпосередніх тактичних пріоритетів Росії. Однак, маючи на озброєнні максимум десять "Термінаторів", вони навряд чи матимуть суттєвий вплив на кампанію", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Росія почата розроблювати "Термінатори" ще у 1980-х роках після війни в Афганістані, коли виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основної бойової техніки.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ формує резерви для наступу на Донбасі. Живу силу та техніку перекидають зі східного військового округу.

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Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
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