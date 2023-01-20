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Окрестности Бахмута усеяны воронками от ударов артиллерии: спутниковый снимок

Фото: оккупанты обстреливают Бахмут и окрестности из артиллерии (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреливают Бахмут и прилегающие территории из артиллерии. Окрестности города усеяны воронками от артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

На опубликованном кадре заметны огромные воронки от ударов вблизи Бахмута.

"Восточные окрестности Бахмута на спутниковом фото от 17 января 2023 года просто усеяны воронками от артиллерии", - говорится в сообщении.

Фото: окрестности Бахмута усеяны воронками от артиллерийских обстрелов (t.me/DeepStateUA)

Какая ситуация в Бахмуте

Сейчас Бахмутское направление остается одним из самых трудных участков фронта. Украинские военные сдерживают оккупантов в Соледаре, не давая врагу полностью захватить город.

В то же время, по данным Генштаба, россияне сосредотачивают силы под Бахмутом. Однако бои продолжаются, а оккупанты понесут потери.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в комментарии РБК-Украина объяснил, что потеря Соледара не будет поражением для ВСУ и особенно не повлияет на линию фронта.

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