Окрестности Бахмута усеяны воронками от ударов артиллерии: спутниковый снимок

На опубликованном кадре заметны огромные воронки от ударов вблизи Бахмута.

"Восточные окрестности Бахмута на спутниковом фото от 17 января 2023 года просто усеяны воронками от артиллерии", - говорится в сообщении.

Фото: окрестности Бахмута усеяны воронками от артиллерийских обстрелов (t.me/DeepStateUA)

Какая ситуация в Бахмуте

Сейчас Бахмутское направление остается одним из самых трудных участков фронта. Украинские военные сдерживают оккупантов в Соледаре, не давая врагу полностью захватить город.

В то же время, по данным Генштаба, россияне сосредотачивают силы под Бахмутом. Однако бои продолжаются, а оккупанты понесут потери.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в комментарии РБК-Украина объяснил, что потеря Соледара не будет поражением для ВСУ и особенно не повлияет на линию фронта.

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