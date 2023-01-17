Эксперт оценил, как потеря Соледара может повлиять на оборону Бахмута

Захват оккупантами Соледара Донецкой области в военном плане ничего не изменит для ВСУ. В свою очередь, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет как-то поправить свое материальное положение.

"В случае захвата Соледара для противника будет задача удержаться в низине. Ибо, отойдя на 2 километра в западном направлении, наши войска оказываются на заранее подготовленном, качественно оборудованном рубеже обороны. И они оказываются выше, чем противник. Противнику надо наступать вверх - то есть бег низины Соледара 2 километра до первой нашей траншеи", - рассказал он.

По мнению Кевлюка, смысл захвата Соледара для России состоит в том, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет как-то поправить свое материальное положение.

"Соледар - место добычи соли. Бахмут - место добычи гипса и тоже соли. Соответственно, можно предположить, что российское руководство говорит: "товарищ Пригожин, как захватите эти два города - копайте соль, гипс - это вам", - добавил эксперт.

При этом, по словам Кевлюка, потеря Соледара для ВСУ в военном смысле не меняет ничего.

"Для противника она создает проблему, потому что в этом месте огнем с господствующих высот без конца будут выбиваться все те, кто зайдет в Соледар. Это станет местом коллективного самоубийства. Для обороны Бахмута это будет, скажем, неприятно, потому что в городе севернее образуется вражеская группировка, которое в случае попытки движения в направлении Бахмута попадает во фланговый удар Вооруженных сил Украины", - добавил он.

При этом, как утверждает эксперт, хотя это одна из логистических артерий, обеспечивающая Бахмут, ее потеря не означает катастрофу из-за прекращения поставок.

"Да, это приведет к определенным сложностям для обороны Бахмута. Но противник заходит в капкан, из которого ему потом будет очень трудно выбираться. Идея охватить Бахмут с севера и с юга - через Соледар и через Курдюмовку - неплоха при условии, что у вас есть преимущество в силах и средствах", - добавил Кевлюк.

При этом, по словам Кевлюка, противник не может масштабно применять авиацию - погода не та. Кроме того, они не могут масштабно использовать артиллерию.

"Во-первых, не хватает боеприпасов. Во-вторых, уже не хватает и самой артиллерии. Могут применять бронетехнику - все это прекрасно просматривается на дистанции 3-5 километров и сжигается. То, что мы видим - они наступают по собственным трупам, продвигаясь на 10-20 метров в сутки. С таким темпом там можно положить 100 тысяч человек и получить один километр территории", - говорит эксперт.