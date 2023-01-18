Оккупанты сосредотачивают силы под Бахмутом и испытывают дефицит коллаборантов, - Генштаб

Российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Шесть ракетных, три из которых по гражданским объектам городов Купянск и Краматорск, а также 14 авиационных ударов нанес противник за прошедшие сутки. Противник также произвел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском направлении.

Так, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка существенно не поменялась. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает поддерживать российскую вооруженную агрессию, на ее аэродромах и в воздушном пространстве продолжаются совместные учения.

В то же время Силы обороны Украины принимают меры по недопущению провокационных действий или диверсий со стороны противника, усиливая противовоздушную оборону.

За прошедшие сутки противник продолжал осуществлять артиллерийские и минометные обстрелы вдоль всей линии столкновения. Обстреливались районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области; Ровно, Атинское, Искрисковщина и Новодмитровка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Белый Колодец, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Бологовка, Каменка и Двор.

На Купянском направлении огневого влияния подверглись районы Кисловки, Берестового, Котляровки, Вишневого, Ивановки Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял из всех имеющихся наземных огневых средств районы населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии получили Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледарь, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по Угледару, Никольским Дачам и Пречистовке Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь, Темировка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор мирного населения. Минометным и артиллерийским обстрела, в частности, подверглись Антоновка и Херсон, пострадали гражданские.

Из-за незначительного количества коллаборантов захватчики вынуждены завозить чиновников из РФ для выполнения управленческих функций оккупационного режима. К тому же наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.

Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.

Наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, в районе Соледара, зенитчики уничтожили вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, а также 5 районов сосредоточения захватчиков, состав боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.

Напомним, что силы обороны за сутки, 16 января, отразили атаки около 20 населенных пунктов. В свою очередь оккупанты заблокировали украинские каналы в Херсонской области.

Россия усилила присутствие своей авиации в Беларуси под предлогом военных учений. Поэтому угроза ударов по Украине с территории РБ растет.

Вооруженные силы Украины атаковали вражеский пункт управления, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов РФ.

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