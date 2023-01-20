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Околиці Бахмута всіяні воронками від ударів артилерії: супутниковий знімок

Фото: окупанти обстрілюють Бахмут та околиці з артилерії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстрілюють Бахмут та прилеглі території з артилерії. Околиці міста всіяні воронками від артилерійських снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.

На опублікованому кадрі помітно величезні воронки від ударів поблизу Бахмута.

"Східні околиці Бахмута на супутниковій світлині від 17 січня 2023 року просто усіяні воронками від артилерії", - йдеться у повідомленні.

Фото: околиці Бахмута всіяні воронками від артилерійських обстрілів (t.me/DeepStateUA)

Яка ситуація у Бахмуті

Наразі Бахмутський напрямок залишається однією з найважчих ділянок фронту. Українські військові стримують окупантів у Соледарі, не даючи ворогу повністю захопити місто.

Водночас, за даними Генштабу, росіяни зосереджують сили під Бахмутом. Проте бої тривають, а окупанти зазнають втрат.

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк у коментарі РБК-Україна пояснив, що втрата Соледара не буде поразкою для ЗСУ і особливо не повпливає на лінію фронту.

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