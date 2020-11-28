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У вікні президентського палацу в Польщі запалили свічку в пам'ять про жертви Голодомору

Польща, Субота 28 листопада 2020 23:37
У вікні президентського палацу в Польщі запалили свічку в пам'ять про жертви Голодомору
Фото: свічка пам'яті (prezydent.pl)
Автор: Даша Харченко

Сьогодні, 28 листопада, у вікні президентського палацу в Польщі запалили свічку в пам'ять про жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Також там нагадали, що поляки теж були серед жертв геноциду.

Про це повідомили на сайті президента Польщі.

Також наголошується, що під час свого останнього візиту до Києва президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

"Вогонь символізує пам'ять про страждання і трагедію мільйонів людей, які були приречені на голодну смерть тоталітарною комуністичною системою Радянського Союзу. Поляки також були серед жертв цього геноциду", - йдеться в повідомленні.

В Україні сьогодні, 28 листопада, відзначають День пам'яті жертв голодоморів. О 16:00 відбулася хвилина мовчання, після чого по всій Україні починається акція "Запали свічку". Пам'ятна дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів виділити кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

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