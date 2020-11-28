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В окне президентского дворца в Польше зажгли свечу в память о жертвах Голодомора

Польша, Суббота 28 ноября 2020 23:37
В окне президентского дворца в Польше зажгли свечу в память о жертвах Голодомора
Фото: свеча памяти (prezydent.pl)
Автор: Даша Харченко

Сегодня, 28 ноября, в окне президентского дворца в Польше зажгли свечу в память о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Также там напомнили, что поляки тоже были среди жертв геноцида.

Об этом сообщили на сайте президента Польши.

Также отмечается, что во время своего последнего визита в Киев президент Польши Анджей Дуда почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

"Огонь символизирует память о страданиях и трагедии миллионов людей, которые были обречены на голодную смерть тоталитарной коммунистической системой Советского Союза. Поляки также были среди жертв этого геноцида", - говорится в сообщении.

В Украине сегодня, 28 ноября, отмечают День памяти жертв голодоморов. В 16:00 прошла минута молчания, после чего по всей Украине начинается акция "Зажги свечу". Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

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