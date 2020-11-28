В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодомору

Фото: Меморіал жертв Голодомору (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні по всій країні пройде акція "Запали свічку" в пам'ять жертв трагедії

В Україні сьогодні, 28 листопада, відзначають День пам'яті жертв голодоморів. О 16:00 проходить хвилина мовчання, після чого по всій Україні розпочинається акція "Запали свічку".

Пам'ятна дата щорічно припадає на четверту суботу листопада.

Офіційно День пам'яті жертв голодоморів відзначається з 1998 року. Перші десять років церемонія в Києві відбувалася перед пам'ятним знаком на Михайлівський площі. З 2008 року, після відкриття Національного музею "Меморіал жертв Голодомору", церемонію перенесли туди.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у листопаді 2019 року 82% громадян вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу. Заперечують Голодомор-геноцид - 11% громадян, коливаються - 7% респондентів.

У день пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років, 73% українців мають намір запалити свічку в пам'ять про загиблих від голоду.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, внаслідок Голодомору загинуло 3 млн 943 тисяч осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року вважали винним в організації Голодомору особисто Сталіна 47% громадян України, в цілому центральне керівництво СРСР - 39% респондентів.