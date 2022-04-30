В РНБО звернулися до блогерів: Утримуйтесь від оцінок війни та не сійте паніку
В РНБО звернулися до блогерів, журналістів та лідерів думок. Закликали їх припинити давати оцінку війні, аби не сіяти паніку серед населення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.
Як відзначають в РНБО, повну інформацію про воєнні дії та прогнози можуть надавати військове керівництво.
"Утримуйтеся від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів, зокрема посилаючись "на власні джерела". Даючи публічну оцінку, ви можете посіяти паніку та створите інфоприводи для роспропаганди", - пише пресслужбу РНБО.
Які правила необхідно дотримуватися щодо оприлюднення інформації:
- не транслювати переміщення військових;
- не знімати місця обстрілів й роботу ППО;
- перевіряти інформацію перед оприлюдненням.
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