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Росія намагається спровокувати продовольчу кризу на півдні України, - РНБО

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Неділя 24 квітня 2022 19:17
Росія намагається спровокувати продовольчу кризу на півдні України, - РНБО Фото: Загарбники намагаються спровокувати продовольчу кризу на півдні України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти намагаються спровокувати продовольчу кризу в південних регіонах України. Вивозять до кримського півострова зерно, яке викрали у фермерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації при РНБО.

"Зокрема, окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть слугувати повідомлення жителів Севастополя щодо того, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує", - пише пресслужба.

Також відомо, що окупанти дозволяють фермерам в Херсонській області сіяти виключно зерно й соняшники, за умови, якщо останні погодяться віддати їм безкоштовно 70% майбутнього врожаю.

"Не хочеться проводити паралелі, але майже так само чинили в Україні більшовики", - додає пресслужба.

Війна Росії проти України триває шістдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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