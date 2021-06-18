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Окуповану Ялту відключили від водопостачання

Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація в Криму ускладнюється через зливу, яка затопила вулиці та будинки. У місті припинили подачу води.

Про це "голова адміністрації" Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, "влада" ввела в місті режим НС, а також перекрила проїзд в центр міста.

Також місто відключили від водопостачання. "Влада" просить місцевих жителів запастися водою.

У Ялті відключені 80 трансформаторних підстанцій, залишилися без світла 2,7 тис осіб.

Раніше повідомлялося, що в результаті зливових дощів на сході Криму, викликаних Чорноморським циклоном, була затоплена Керч і ряд інших районів півострова, після чого в Криму був оголошений режим НС.

Нагадаємо, в окупованій Ялті річка вийшла з берегів, місто залило водою.

РБК-Україна писало, що в окупованому місті Керч сталася потужна злива. Майже по дах затоплені автомобілі на вулицях Самійленка, Горбульського, Карла Маркса, Зарічній.

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ливеньЯлта