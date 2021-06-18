UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупированную Ялту отключили от водоснабжения

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в Крыму усложняется из-за ливня, который затопил улицы и дома. В городе прекратили подачу воды.

Об этом "глава администрации" Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в Facebook.

Отметим, "власти" ввели в городе режим ЧС, а также перекрыли проезд в центр города.

Также город отключили от водоснабжения. "Власти" просят местных жителей запастись водой.

В Ялте отключены 80 трансформаторных подстанций, остались без света 2,7 тыс человек.

Ранее сообщалось, что в результате ливневых дождей на востоке Крыма, вызванных черноморским циклоном, была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС.

Напомним, в оккупированной Ялте река вышла из берегов, город залило водой.

РБК-Украина писало, что в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

Читайте РБК-Украина в Google News
ливеньЯлта