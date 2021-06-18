Оккупированную Ялту отключили от водоснабжения

Ситуация в Крыму усложняется из-за ливня, который затопил улицы и дома. В городе прекратили подачу воды.
Об этом "глава администрации" Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в Facebook.
Отметим, "власти" ввели в городе режим ЧС, а также перекрыли проезд в центр города.
Также город отключили от водоснабжения. "Власти" просят местных жителей запастись водой.
В Ялте отключены 80 трансформаторных подстанций, остались без света 2,7 тыс человек.
Ранее сообщалось, что в результате ливневых дождей на востоке Крыма, вызванных черноморским циклоном, была затоплена Керчь и ряд других районов полуострова, после чего в Крыму был объявлен режим ЧС.
Напомним, в оккупированной Ялте река вышла из берегов, город залило водой.
РБК-Украина писало, что в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.