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У Херсоні знищено склади окупантів, - ОВА

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Херсон, Середа 06 липня 2022 16:04
У Херсоні знищено склади окупантів, - ОВА Фото: у Херсоні знищено склади окупантів (скриншот з відео t.me/suspilnekherson)
Автор: Іван Носальський

У Херсоні склади російських військових були знищені. Поки невідомо, хто їх підірвав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.

"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - написав Хлань.

Також він додав, що подробиці знищення складів опублікують пізніше.

При цьому в місцевих Telegram-каналах публікують відео, на якому помітна сильна пожежа.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Вони прогриміли в районі залізничного вокзалу.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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