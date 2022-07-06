У Херсоні знищено склади окупантів, - ОВА
Фото: у Херсоні знищено склади окупантів (скриншот з відео t.me/suspilnekherson)
У Херсоні склади російських військових були знищені. Поки невідомо, хто їх підірвав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя.
"У Херсоні в районі залізничного вокзалу знищені склади рашистів", - написав Хлань.
Також він додав, що подробиці знищення складів опублікують пізніше.
При цьому в місцевих Telegram-каналах публікують відео, на якому помітна сильна пожежа.
Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Вони прогриміли в районі залізничного вокзалу.
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