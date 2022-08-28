В окупованому Мелітополі пролунали стрілянина та вибухи

Сьогодні, 28 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи і лунають автоматні черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

Він додав, що, за попередньою інформацією, російські окупанти вже близько 30 хвилин намагаються збити безпілотник ЗСУ.

"Так голосно, що чути навіть в сусідніх селищах - Тамбовці і Мирному", - зазначив Федоров.

За його словами, вибухи і стрілянина відбуваються в північній частині міста, в районі 24-го училища.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 серпня поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогриміли вибухи. Ймовірно, був знищений склад росіян.

Також ми писали, що партизани в ніч на 25 серпня підірвали Російський штаб під Мелітополем. Там окупанти готувалися до так званого "референдуму" і роздавали російські паспорти.

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