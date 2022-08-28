В оккупированном Мелитополе прозвучали стрельба и взрывы

Сегодня, 28 августа, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы и слышны автоматные очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

Он добавил, что, по предварительной информации, российские оккупанты уже около 30 минут пытаются сбить беспилотник ВСУ.

"Так громко, что слышно даже в соседних поселках - Тамбовце и Мирном", - отметил Федоров.

По его словам, взрывы и стрельба происходят в северной части города, в районе 24-го училища.

Напомним, ранее стало известно, что 26 августа вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремели взрывы. Вероятно, был уничтожен склад россиян.

Также мы писали, что партизаны в ночь на 25 августа взорвали российский штаб под Мелитополем. Там оккупанты готовились к так называемому "референдуму" и раздавали российские паспорта.

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