Під Мелітополем пролунали вибухи: що відомо
Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогриміли вибухи. Ймовірно, було знищено склад росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.
"Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району", - написав він.
Федоров зазначив, що жителі громади чули декілька вибухів. Наразі спостерігається задимлення.
"Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів", - додав він.
Нагадаємо, раніше окупанти завезли до Мелітополя близько десяти хімічних лабораторій.
Окрім того, 25 серпня партизани підірвали російський штаб під Мелітополем, у якому велася підготовка до так званого "референдуму" і роздавалися російські паспорти.
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