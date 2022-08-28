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В окупованому Мелітополі пролунали стрілянина та вибухи

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Мелітополь, Неділя 28 серпня 2022 21:56
В окупованому Мелітополі пролунали стрілянина та вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі пролунали стрілянина та вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли вибухи і лунають автоматні черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За його словами, вибухи і стрілянина відбуваються в північній частині міста, в районі 24-го училища.

"Так голосно, що чути навіть в сусідніх селищах - Тамбовці і Мирному", - зазначив Федоров.

Він додав, що, за попередньою інформацією, російські окупанти вже близько 30 хвилин намагаються збити безпілотник ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 серпня поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області прогриміли вибухи. Ймовірно, був знищений склад росіян.

Також ми писали, що партизани в ніч на 25 серпня підірвали Російський штаб під Мелітополем. Там окупанти готувалися до так званого "референдуму" і роздавали російські паспорти.

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Мелітополь Запорожская область Вибух Війна Росії проти України
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